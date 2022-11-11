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    Ружье в пакете с продуктами обнаружили у жительницы Талдыкоргана

    11 Ноября 2022, 20:21

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Ружье в пакете с продуктами обнаружили у жительницы Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вооруженную огнестрельным оружием женщину полицейские задержали в набережной зоне у реки Каратал. Охотничье ружье с укороченным стволом она несла в полиэтиленовом пакете вперемешку с продуктами питания.

    «Ружье оказалось без патронов и покрыто ржавчиной. В своих показаниях задержанная пояснила, что нашла его на берегу и планировала сдать на металлолом. Сейчас оружие направлено на экспертизу для установления его пригодности к стрельбе. По факту начато расследование», – сообщили в полиции Талдыкоргана.

    На территории Жетысуской области продолжается отработка «Правопорядок», за два дня которого из незаконного оборота изъято 8 единиц огнестрельного оружия, в их числе один пистолет Макарова, а также 8 патронов.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Жетысуская область
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