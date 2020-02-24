Рустам Журсунов назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Главы государства Рустам Журсунов назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Журсунов Рустам Манарбекович назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана.

Рустам Журсунов родился 16 февраля 1976 года в г. Усть-Каменогорске. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист, Казахскую государственную академию управления, экономист, Московскую школу управления «СКОЛКОВО», Executive MBA.

Трудовая деятельность: младший юрист аппарата президента ОАО «Казцинк» (1996-1997); специалист по ценным бумагам ТОО «Имантау», юрист по налогам «Агентства по финансам и налогам» (1997-1998); юрист юридической фирмы «GRATA» (04.1997-1999); заместитель начальника отдела правовой экспертизы Министерства госдоходов Республики Казахстан (1999-2000); начальник отдела спорных вопросов и разъяснений Министерства госдоходов Республики Казахстан (2000-2001); начальник управления законодательства Министерства госдоходов РК (2001-2002); заместитель директора юридического департамента Министерства госдоходов Республики Казахстан (2002); партнер юридической фирмы «GRATA» (06.2001-01.2002); заместитель директора департамента правового сопровождения проектов ЗАО «МНК «КазМунайТениз» (04.2003-09.2003); исполнительный директор по правовому консалтингу АО «КазМунайГаз-Консалтинг» (02.2003-12.2005); генеральный директор ТОО «КМГ-Консалтинг» (12.2005-01.2007); председатель правления (совета партнеров) ТОО «Olympex Advisers» (02.2007-12.2009); управляющий директор по правовым вопросам АО «РД «КазМунайГаз» (12.2009-04.2011); руководитель юридического департамента АО ФНБ «Самрук-Казына» (28.04.2011-01.2012); исполнительный директор по правовым вопросам Объединения юридических лиц «Ассоциация «KAZENERGY» (07.2012-01.2015); заместитель председателя правления - член правления НПП РК «Атамекен» (с 20.01.2015).

Награды: юбилейная медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан»; почетные грамоты и благодарственные письма Премьер-Министра РК, министра государственных доходов РК.