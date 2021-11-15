Русский национально-культурный центр открыли в павлодарской сельской школе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области открыли русский национально-культурный центр в сельской школе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Шакатской общеобразовательной школе Павлодарского района Павлодарской области при поддержке Центра межнационального развития открылся русский национально-культурный центр», - рассказал командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

В торжественном открытии нового центра приняли участие аким района Ержан Иманслям, его заместитель Гульнара Сейтказина, директор Шакатской общеобразовательной школы, Павлодарского района и директор школы директор Шакатской школы Алмагуль Искакова.

«В омских образовательных учреждениях открыто четыре казахских национально-культурных центра по изучению казахского языка и культуры для всех желающих приобщиться к казахской культуре», - отметил А. Шитов.

Это не первый русский национально-культурный центр в Павлодарской области, и, по заверениям Ержана Иманисляма, не последний.

«Ведь дружба народов всегда стояла в приоритете не только взрослых, но и детей. Поэтому будем стараться ещё открывать такие центры, - сказал Е. Иманслям. – Дети, изучая русский язык и литературу в центре, будут погружаться в атмосферу русской культуры».

В школе, по словам А. Шитова, открыта экспозиция, экспонаты которой рассказывают о русской культуре: платки, самовар с баранками, бытовая утварь из дерева (ложки, чашки и тому подобное) с красивыми узорами и книги российских авторов, в том числе новые издания произведений Фёдора Достоевского.

«В дальнейшем будем пополнять экспозицию и библиотечный фонд школы. Запланированы передвижные мобильные фотовыставки о дружбе народов Казахстана и России», - подчеркнули в учебном заведении.

После открытия центра в школе прошла встреча с педагогами по вопросам приграничного сотрудничества.



