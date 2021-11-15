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    Русский национально-культурный центр открыли в павлодарской сельской школе

    15 Ноября 2021, 22:30

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области открыли русский национально-культурный центр в сельской школе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Шакатской общеобразовательной школе Павлодарского района Павлодарской области при поддержке Центра межнационального развития открылся русский национально-культурный центр», - рассказал командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

    В торжественном открытии нового центра приняли участие аким района Ержан Иманслям, его заместитель Гульнара Сейтказина, директор Шакатской общеобразовательной школы, Павлодарского района и директор школы директор Шакатской школы Алмагуль Искакова.

    «В омских образовательных учреждениях открыто четыре казахских национально-культурных центра по изучению казахского языка и культуры для всех желающих приобщиться к казахской культуре», - отметил А. Шитов.
    Это не первый русский национально-культурный центр в Павлодарской области, и, по заверениям Ержана Иманисляма, не последний.

    «Ведь дружба народов всегда стояла в приоритете не только взрослых, но и детей. Поэтому будем стараться ещё открывать такие центры, - сказал Е. Иманслям. – Дети, изучая русский язык и литературу в центре, будут погружаться в атмосферу русской культуры».
    В школе, по словам А. Шитова, открыта экспозиция, экспонаты которой рассказывают о русской культуре: платки, самовар с баранками, бытовая утварь из дерева (ложки, чашки и тому подобное) с красивыми узорами и книги российских авторов, в том числе новые издания произведений Фёдора Достоевского.
    «В дальнейшем будем пополнять экспозицию и библиотечный фонд школы. Запланированы передвижные мобильные фотовыставки о дружбе народов Казахстана и России», - подчеркнули в учебном заведении.

    После открытия центра в школе прошла встреча с педагогами по вопросам приграничного сотрудничества.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Культура АНК Россия
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