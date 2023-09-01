Руслан Желдибай, Ержан Казыхан и Ержан Жиенбаев стали помощниками Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении Руслана Желдибая, Ержана Казыхана и Ержана Жиенбаева на новые должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить:

Желдибая Руслана Султанулы – помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

Фото: primeminister.kz

Казыхана Ержана Хозеулы – помощником Президента Республики Казахстан по международным вопросам;

Фото: akorda.kz

Жиенбаева Ержана Нурлановича – помощником Президента Республики Казахстан по правовым вопросам», - говорится в документе.

Фото: primeminister.kz