Руслан Желдибай, Ержан Казыхан и Ержан Жиенбаев стали помощниками Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении Руслана Желдибая, Ержана Казыхана и Ержана Жиенбаева на новые должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Назначить:
Желдибая Руслана Султанулы – помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
Казыхана Ержана Хозеулы – помощником Президента Республики Казахстан по международным вопросам;
Жиенбаева Ержана Нурлановича – помощником Президента Республики Казахстан по правовым вопросам», - говорится в документе.