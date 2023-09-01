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    Руслан Желдибай, Ержан Казыхан и Ержан Жиенбаев стали помощниками Президента РК

    1 Сентября 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении Руслана Желдибая, Ержана Казыхана и Ержана Жиенбаева на новые должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Назначить:

    Желдибая Руслана Султанулы – помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

    Фото: primeminister.kz

    Казыхана Ержана Хозеулы – помощником Президента Республики Казахстан по международным вопросам;

    Фото: akorda.kz

    Жиенбаева Ержана Нурлановича – помощником Президента Республики Казахстан по правовым вопросам», - говорится в документе.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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