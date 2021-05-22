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    Руслан Жапаров получил вторую для Казахстана олимпийскую лицензию в Аммане

    22 Мая 2021, 19:58

    АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) продолжается олимпийский азиатский отбор по таэквондо. Во второй соревновательный день Казахстан завоевал две лицензии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Вторую квоту записал в свой актив Руслан Жапаров. Он проявил себя в категории свыше 80 килограммов. Спортсмен одержал победу в 1/2 финала и вышел в финал турнира, что и позволило ему завоевать лицензию.

    Как сообщалось, ранее путевку на Олимпиаду в Токио принесла Джансель Дениз, вышедшая в финал в весовой категории свыше 67 килограммов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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