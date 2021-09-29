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    Руслан Жаксылыков назначен заместителем министра внутренних дел РК - главнокомандующим Нацгвардией

    29 Сентября 2021, 10:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руслан Жаксылыков назначен заместителем министра внутренних дел РК – главнокомандующим Национальной гвардией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим Национальной гвардией, он освобожден от должности Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан.

    Жаксылыков Руслан Фатихович родился 4 марта 1966 года в семье служащих в городе Каскелен Алматинской области, казах.

    После окончания средней школы поселка им. Кирова Каскеленского района Алматинской области в 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, по специальности командная тактическая, которое окончил в 1987 году.

    В 1996 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки.

    В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. Специальность - военная безопасность государства.

    В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата 3-го созыва.

    С 1987 по 2006 года проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

    С 2006 по 2007 года – Заместитель Командующего Внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

    С 2007 по 2008 года – Первый заместитель Командующего Внутренними войсками – начальник Главного штаба Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

    С 4 сентября 2008 года – Командующий Внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

    С 22 января 2013 года – Главнокомандующий Внутренними войсками МВД Республики Казахстан.

    С 24 апреля 2014 года Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.

    Награжден орденом «Даңқ» I, II степени, Орденом Вооруженных Сил Турецкой Республики и 40 медалями СССР, СНГ и Республики Казахстан.

    Кандидат педагогических наук. Воинское звание - генерал-лейтенант.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акорда Назначения МВД РК Нацгвардия
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