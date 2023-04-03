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    Руслан Жаксылыков назначен министром обороны

    3 Апреля 2023, 11:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен министром обороны Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Жаксылыков Руслан Фатихович родился 4 марта 1966 года в г. Каскелене Алматинской области. Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1987); Военную академию имени М.В. Фрунзе (1996); Высшие академические курсы военной академии генерального штаба ВС Российской Федерации (2004).

    Трудовая деятельность: проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения (1987-2006); заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2006-2007); первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник главного штаба внутренних войск Министерства внутренних дел РК (2007-2008); командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2008-2013); главнокомандующий внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2013-2014); главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан (2014-2021); заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующий Национальной гвардией РК (2021-2022).

    С января 2022 года был министром обороны РК.

    Награжден 14 медалями СССР и Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Назначения
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