22 Июня 2022 17:04

Руслан Турганалы стал заведующим Отделом госслужбы и кадровой политики Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Родился в 1986 году в Жамбылской области. Окончил в 2008 году Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2016 году Университет Ноттингема по программе «Болашак». По специальности бакалавр международного права, магистр государственной политики.

В 2009-2011 годы работал в должности эксперта департамента законодательства, главного эксперта департамента подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан.

В 2011 году принят на работу экспертом Государственно-правового отдела Администрации Президента, где занимал должности консультанта и инспектора.

В 2016-2018 годы работал инспектором, заведующим сектором Отдела государственной службы и кадровой политики.

В 2018-2019 годы возглавлял департамент по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК.

В июне 2019 года назначен на должность заведующего сектором Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента.

С июля 2021 года – заместитель заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента.