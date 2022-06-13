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    Руслан Сакеев освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты населения РК

    13 Июня 2022, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан Сакеев Руслан Кенесарович освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области.

    Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

    Трудовую деятельность начал в Казахском гуманитарно-юридическом университете.

    В 2003-2005 гг. занимал различные должности в аппарате акима Карагандинской области.

    В разные годы работал в частном секторе.

    В 2017-2019 гг. – заместитель акима Мангистауской области.

    2019-2021 годы – заместитель председателя правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».

    2020-2021 годы работал председателем правления ОФ «BIRGEMIZ».

    С октября 2021 года и по настоящее время – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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