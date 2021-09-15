Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Руслан Манатаев освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

    15 Сентября 2021, 17:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Манатаев Руслан Ергалиевич освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Манатаев Руслан Ергалиевич родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Казахский экономический государственный университет им. Рыскулова, Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. Тынышбаева, Назарбаев университет.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим кредитным офицером в банке. В 2018-2020 гг. — управляющий директор по ИТ-решениям, вице-президент по телекоммуникациям, заместитель председателя правления АО «Транстелеком».

    С августа 2020 года по настоящее время являлся вице-министром сельского хозяйства РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Отставки Минсельхоз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза
    Втрое сократилось количество предприятий по производству муки в Казахстане
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая