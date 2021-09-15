Руслан Манатаев освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Манатаев Руслан Ергалиевич освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Манатаев Руслан Ергалиевич родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Казахский экономический государственный университет им. Рыскулова, Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. Тынышбаева, Назарбаев университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим кредитным офицером в банке. В 2018-2020 гг. — управляющий директор по ИТ-решениям, вице-президент по телекоммуникациям, заместитель председателя правления АО «Транстелеком».

С августа 2020 года по настоящее время являлся вице-министром сельского хозяйства РК.

