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    Руслан Манатаев назначен вице-министром сельского хозяйства

    17 Августа 2020, 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Манатаев Руслан Ергалиевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Руслан Манатаев родился в 1984 году в Карагандинской области. В 2005 году окончил Казахский экономический государственный университет им. Т. Рыскулова, в 2017 году — Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышбаева, в 2020 году — Назарбаев университет.

    В разные годы работал в коммерческих структурах.

    В 2014-2017 гг. — управляющий директор, советник президента АО «Транстелеком».

    В 2017-2018 гг. — директор ТОО «Астана — новые технологии — 2008».

    С 2018 года по настоящее время занимал должности управляющего директора по ИТ-решениям, вице-президента по телекоммуникациям, заместителя председателя правления АО «Транстелеком».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Назначения Сельское хозяйство
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