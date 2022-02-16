Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решением Единственного акционера в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Председателем Правления и членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) с 16 февраля текущего года избран Искаков Руслан Викторович. До нынешнего назначения он возглавлял дочернюю организацию Холдинга – АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Байтерек».

Нового главу БРК коллективу представил Председатель Правления холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев.

«Руслан Викторович обладает опытом работы более 18 лет в финансовых организациях, из них шесть лет плодотворно возглавлял КаzakhExport и с сегодняшнего дня он назначен главой Банка Развития Казахстана. Хочу Вам сказать, что это принцип меритократии в действии: человек, который успешно работал на банковском рынке и внутри нашего Холдинга, теперь дошел до одной из самых высоких позиций. Я рассчитываю, что Вы будете поддерживать его и работать успешно в режиме кооперации», - отметил К. Шарлапаев, обращаясь к коллективу БРК.

Руслан Искаков родился в 1980 году. В 2003 году окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима с присвоением квалификации: экономист-менеджер.

С 2004 по 2006 годы работал сотрудником Департамента риск-менеджмента АО «Казкоммерцбанк».

С 2006 по 2008 годы – начальник Управления анализа проектных рисков департамента риск-менеджмента АО «Казкоммерцбанк».

С 2010 по 2011 годы – начальник отдела корпоративных клиентов АФ ДБ АО «Сбербанк России».

С 2011 по 2014 годы – заместитель директора Департамента крупнейших клиентов ДБ АО «Сбербанк России».

С 2014 по 2015 годы – заместитель Председателя Правления АО «СК «КазЭкспортГарант».

С февраля 2016 года занимал должность Председателя Правления, члена Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».

Также занимает неоплачиваемые должности, являясь членом Совета директоров АО «Центр развития торговой политики «QazTrade», членом Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» и первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат.

Отметим, что обязанности руководителя АО «ЭСК «KazakhExport» с 16 февраля т.г. возложены на заместителя Председателя Правления компании Жаксыбаева Рауана Омирбековича.