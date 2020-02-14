Руслан Даленов пригласил катарских инвесторов в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов призвал катарские компании инвестировать в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше сотрудничество развивается в непростых условиях. Международные организации, в том числе МВФ и Всемирный банк, снижают прогнозы роста мировой экономики (до 3% МВФ, 2,6% - ВБ) до минимальных уровней за последние 10 лет. Наблюдается значительное снижение темпов роста глобальной торговли товарами и услугами», - сказал Руслан Даленов, выступая на пятом заседании казахстанско-катарской совместной комиссии на высоком уровне в Нур-Султане.

Министр подчеркнул, что наблюдаемые изменения и тенденции в мировой экономике требуют от каждой страны совершенствования экономического инструментария, системного осмысления экономических подходов и практик.

«Мы с интересом следим за реформами в Катаре, направленными на интенсивную диверсификацию экономики страны с особым фокусом на сохранение экономического благополучия общества в соответствии со Стратегией «Qatar Vision 2030» и Программой на период 2018-2022 годов», - отметил Руслан Даленов.

Глава Миннацэкономики добавил, что несмотря на усиление глобального спада, экономика Казахстана продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, ее рост в 2019 году составил 4,5%, ускорив набранную динамику 2017-2018 годов. Достигнутый результат выше роста мировой экономики (2,4%).

С учетом положительных моментов экономического развития прошлого года, все ведущие международные агентства сохранили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной надежности. При этом Moody’s повысил свой прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Для обеспечения дальнейшего качественного и устойчивого роста Правительство продолжает принимать проактивные меры по формированию высокопроизводительной экономики через активное привлечение инвестиций и повышение производительности.

Согласно основному стратегдокументу Казахстана «Казахстан-2050» определена главная цель – вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых государств мира.

В ее реализацию реализуется Стратегический план Казахстана до 2025 года, в нем определяются меры для качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению качества жизни людей, на уровне стран ОЭСР. Достижению этой цели соответствует рост экономики на уровне не менее 4,5–5,0% ВВП в среднем в год, что позволит Казахстану к 2025 году обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до 46 тыс. долл. США.

В Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат: действует упрощенный налоговый режим, постоянно совершенствуется национальное законодательство, расширяется пакет инвестиционных преференций. Регулярно улучшается законодательство согласно стандартам ОЭСР. Как вы знаете, деловой климат в нашей стране получил должную оценку международных экспертов. Казахстан уверенно занял 25 позицию в рейтинге Doing Business - 2020, опередив не только страны СНГ.

«Для активизации рынка финансовых услуг предлагаю катарским коллегам использовать возможности Международного финансового центра «Астана». МФЦА предлагает все инструменты, которые только могут понадобиться инвестору. Законодательство МФЦА, основанное на английском праве, создает все условия для абсолютно безопасного инвестирования в нашу страну. В этой связи, хотел бы пригласить инвесторов из Катара в Казахстан», - резюмировал Руслан Даленов.