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    Руслан Даленов назначен заместителем председателя правления Евразийского банка развития

    12 Февраля 2021, 15:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руслан Даленов назначен заместителем председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Также он вошел в состав правления ЕАБР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт банка.

    Руслан Даленов окончил Университет Мармара (Турецкая Республика) и Финансовую академию (Республика Казахстан). До назначения на должность в ЕАБР с 2019 года возглавлял Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Занимал посты первого вице-министра национальной экономики и вице-министра финансов РК. Работал в различных должностях в Налоговом комитете, Министерстве финансов и Министерстве государственных доходов РК.

    В обновленный в феврале 2021 года состав правления ЕАБР также входят заместители председателя правления Сергей Васильев, Леонид Грачков, Денис Ильин, Данияр Имангалиев, Амангельды Исенов, Елена Кубанова, Ярослав Мандрон, Берик Мухамбетжанов, Тигран Саркисян.

    Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

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