Руслан Бекетаев назначен министром по экономике и финансовой политике ЕЭК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы государств Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России) с 5 марта 2021 года назначили Министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бекетаева Руслана Бакытжановича.

В компетенцию Руслана Бекетаева войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе.

Новый Министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в государственных органах Республики Казахстан. Ранее Руслан Бекетаев занимал различные должности в Национальной комиссии по ценным бумагам, Национальном банке Республики Казахстан, Агентстве по финансовому регулированию, Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан. В Министерстве финансов Республики Казахстан работал на должности заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу, председателя Комитета казначейства. Перед назначением на должность Министра по экономике и финансовой политике ЕЭК более шести лет занимал пост вице-министра финансов Республики Казахстан.

Руслан Бакытжанович Бекетаев

Родился в 1975 году в г. Шымкент (Республика Казахстан).

В 1996 году с отличием окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности экономист-бухгалтер; в 2011 году с отличием окончил Бристольский университет (Великобритания) по направлению «Экономика, финансы и менеджмент»; в 2011 году с отличием окончил Бизнес школу Оксфордского университета (Великобритания) по направлению «Финансовая стратегия»; в 2014 году – Казахский гуманитарно-юридический университет по направлению «Юриспруденция»; в 2019 году с отличием окончил Империал Колледж Лондона (Великобритания) по направлению Executive MBA (Магистр Бизнес – Администрирования).

Свою трудовую деятельность начал в 1996 году в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан, проработав от ведущего специалиста до заместителя директора департамента.

С 2001 по 2004 годы – заместитель начальника, начальник управления инспектирования на рынке ценных бумаг департамента финансового надзора Национального Банка Республики Казахстан.

С 2004 по 2005 годы – начальник управления инспектирования за банками департамента надзора за банками Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан.

С 2005 по 2010 годы служил в органах финансовой полиции: начальник отдела, начальник управления, заместитель начальника департамента экономических и финансовых преступлений Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан.

С 2011 по 2012 годы – заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2012 по 2014 годы – председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2014 по февраль 2021 года – вице-министр Министерства финансов Республики Казахстан.

Награжден государственными наградами: медалью «Ерен Енбегi ушiн» («За трудовое отличие») в 2008 году, Орденом «Құрмет» («Почет») в 2011 году, ведомственной наградой

знаком «Отличник финансовой системы» в 2011 году.

С 5 марта 2021 года Решением Высшего Евразийского экономического совета назначен членом Коллегии (министром) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.



