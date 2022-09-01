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    Руслан Баймишев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК

    1 Сентября 2022, 21:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Руслан Баймишев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Баймишев Руслан Нурашевич родился в 1980 г. в городе Алматы.

    Окончил Юридическую академию «Фемида», Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

    В 2008-2016 гг. работал на различных должностях в Республиканском центре геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

    В 2016-2019 гг. — и.о. директора; директор департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК.

    С декабря 2019 года по настоящее время являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.



    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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