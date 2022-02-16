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    Руслан Алишев возглавил холдинг Nur Media

    16 Февраля 2022, 16:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом исполнительного секретаря партии «Nur Otan» Асхата Оралова на должность генерального директора холдинга Nur Media назначен Руслан Алишев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Руслан Алишев является выпускником Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева и Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова.

    Занимал различные должности в местных исполнительных органах Северо-Казахстанской области - от специалиста отдела внутренней политики г. Петропавловска до руководителя управления, заместителя акима области.

    Работал заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

    Более двух лет возглавлял департамент политической работы Центрального аппарата «Nur Otan».

    С мая 2020 года был директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нур Отан Назначения Политические партии
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