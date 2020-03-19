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    Русла малых рек осматривают спасатели СКО

    19 Марта 2020, 09:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов объезжает районы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, главная цель поездок – проверить, как на местах проводят противопаводковые мероприятия, оценить готовность районов к встрече стихии.

    В Айыртауском районе Р. Камалов вместе с недавно назначенным акимом района Дарханом Амриным и начальником отдела по ЧС Есмагзамом Сейтжаном посетили села Имантау, Константиновка, Гусаковка, осмотрели русла рек Бабык-Бурлук, Осиновки. Посмотрели мост, который планируют вести в эксплуатацию на реке Бабык-Бурлук вблизи села Константиновка.

    «Только своевременно принятые меры способны надёжно защитить население, не допустить развития возможных ЧС. Главное – обеспечить нормальную жизнедеятельность селян, минимизировав риски паводкового периода», - подчеркнул Р. Камалов.

    В Тайыншинском районе начали взрывать лед на реке Чаглинка. О том, как район готовится к паводку, на своей странице в Facebook рассказывает аким Иван Турков.

    «Произведены взрывные работы в русле реки Чаглинка, недалеко от города Тайынша, и в устье, вблизи Тендыкского сельского округа. Противопаводковое мероприятие проводилось для беспрепятственного прохода ледовых затворов и талых вод. В общей сложности были произведены три взрыва при использовании 114 кг взрывчатого вещества», - написал И. Турков.

    Буквально недавно синоптики предупреждали жителей региона об интенсивном таянии снега и ослаблении льда на водоемах.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Другие государственные органы Паводок
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