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    Руку ребенка зажевало в электромясорубку в Шымкенте

    31 Августа 2023, 12:00

    ШЫМЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте спасатели помогли медикам освободить руку ребенка из электромясорубки, передает МИА «Казинформ».

    В городской больнице №3 Шымкента в населенном пункте Сайрам сотрудники оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС Шымкента провели уникальную операцию по освобождению руки ребенка из электромясорубки.

    Из городской больницы в Службу спасения «112» поступило сообщение о том, что руку 3-летнего малыша засосало в трубу электромясорубки. Для оказания помощи мальчику медики не могли извлечь его руку, требовалась помощь спасателей.

    По словам родителей во время работы с электромясорубкой ребенок находился рядом.

    «Спасатели операцию проводили совместно с медиками. Ребенок был под наркозом, когда сотрудники ЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили руку. В данное время мальчик находится в реанимационном отделении в городской детской клинической больнице №1», - сообщили в ДЧС Шымкента.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Шымкент ДЧС Дети
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