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    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО

    21 Июня 2023, 14:32

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области спасен 12-летний мальчик, которому зажало руку арматурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС ЗКО, происшествие случилось вечером 20 июня в селе Пойма Теректинского района.

    «В 17:28 часов на пульт «101» поступил вызов с адреса на улице Шевченко. Было установлено, что на территории маслозавода мальчику 2011 года рождения зажало руку арматурой. Оперативно прибывшие на вызов спасатели высвободили руку мальчика от арматуры, в 18:20 часов работа была полностью завершена. Спасенный мальчик передан службе «скорой помощи». На месте происшествия работали 4 сотрудника оперативно-спасательного отряда ДЧС с 1 единицей техникой. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении.

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    Публикация от 🇰🇿🚒 Batys Qazaqstan oblysynyń TJD (@batysqaz_tjd)

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область ДЧС Дети
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