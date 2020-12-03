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    Руководству Конституционного суда Азербайджана вручили высокие награды Казахстана

    3 Декабря 2020, 10:17

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов вручил орден «Достық» II степени председателю Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархаду Абдуллаеву, а также юбилейную медаль «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» руководителю аппарата Рауфу Кулиеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    Награды были присуждены Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в развитие идей и принципов конституционализма, укрепление дружбы и сотрудничества между профильными органами и народами двух стран.

    Дипломат также выразил благодарность руководству и коллективу Конституционного суда Азербайджанской Республики за многолетнее взаимодействие и плодотворное партнерство с Конституционным советом Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах на благо братских государств и народов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Азербайджан
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