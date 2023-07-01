Руководство управления земельных отношений Алматы подозревается во взятке в 45 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовных дел по фактам систематических нарушений в сфере земельных отношений города Алматы. За получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С санкции суда он взят под стражу. Следствием также установлено, что должностные лица этого же управления в интересах отдельных землевладельцев с помощью аффилированного оценщика необоснованно завысили стоимость 8 участков, подлежащих выкупу для госнужд. В результате владельцам этих участков государством излишне оплачены порядка 7,5 млрд тенге. При этом стоимость услуг оценщика за один объект в среднем составила всего лишь 68 тенге в 2021 году и 10 тенге – в 2022 году.

Вместе с тем, грубые нарушения действующего законодательства выявлены также и в деятельности управления городского планирования и урбанистики г. Алматы.

Установлено, что должностные лица управления вопреки интересам государства согласовали строительство 11 многоквартирных жилых комплексов с коммерческим назначением на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Вследствие чего государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости указанных земельных участков на общую сумму более 760 млн тенге. В общей сложности проверкой охвачены более 470 земельных участков.

Работа по выявлению и пресечению системной коррупции в сфере земельных отношений по инициативе акимата города Алматы продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.