Руководство транспортной полиции по­се­тило се­мью ве­те­ра­на и участника ВОВ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ветеран Иван Федорович Макеев - гордость транспортной полиции Казахстана. В преддверии празд­но­ва­ния 77-й го­дов­щи­ны по­бе­ды в Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной войне - в его доме часто встречают гостей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

5 мая этого года начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев специально приехал из столицы в Тараз и лич­но по­се­тил се­мью Кавалера ордена «Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны 1941-1945г.г.» ІІ-ой степени, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ в 1941-1945г.г.», ве­те­ра­на вой­ны и тру­да Ивана Макеева.

Почетный ветеран был в сво­ем па­рад­ном ко­стю­ме, на лац­ка­нах ко­то­ро­го бы­ло тес­но всем орде­нам и ме­да­лям.

Глава ведомства от имени личного состава Департамента и от себя лично поздравил Ивана Федоровича, вручил ему продуктовую корзину. О. Бекиев также передал ветерану поздравительный адрес от имени Министра внутренних дел Марата Ахметжанова и подарок. «Ваше поколение прошло суровое испытание временем и одержало Великую Победу. И в этот знаменательный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мира», - говорится в письме. Ветеран войны с воодушевлением принял поздравления и добрые пожелания.

Когда Макееву было 17 лет, он был призван в ряды Советской Армии, участвовал в боях против японских империалистов до 1951 года. Освобождал города Харбин, Мукден.

В 1953 году Макеев И.Ф. демобилизовался и поступил в Могилевскую специальную среднюю школу транспортной милиции МВД СССР, после окончания которой прибыл в линейный отдел внутренних дел на станции Жамбыл, проработав с 1955 по 1982 годы. После 27 лет в ОВД вышел на заслуженный отдых в звании подполковника.

В свои 95 лет фронтовик выглядит бодро, а его памяти на даты и события можно позавидовать. Он является ярким примером оптимизма и служению Родине.

Иван Федорович вместе с супругой Марией Афанасьевной вырастили двоих детей. Есть внуки и правнуки.

Прощаясь, начальник департамента поздравил еще раз ветерана с Днём Победы и сфотографировался с ним на память.

В Д П на транс­пор­те 77-ую годовщину Дня Победы ­празд­нует один участ­ни­к ВОВ и 12

тружеников ты­ла, а также 10 вдов участников Великой Отечественной войны.



