Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Руководство Совета Европы: Намеченные реформы Казахстана приведут к укреплению демократии

    29 Марта 2022, 14:45

    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Киефер выразил поддержку намеченным Президентом Казахстана реформам в сфере децентрализации и укрепления местного самоуправления. Об это мпреедает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Руководители ключевых директоратов Совета Европы Александр Гессель (по политическим вопросам) и Верена Тэйлор (по программам), внимательно ознакомившись с Посланием Главы государства, подчеркнули, что в целом все выдвинутые инициативы ведут страну к положительным преобразованиям, укреплению демократии, соблюдению верховенства права и защите прав граждан. Такие месседжи были обозначены собеседниками в ходе встречи с Генеральным консулом РК в Страсбурге Ануарбеком Ахметовым.

    «Мы приветствуем усилия Казахстана в сфере децентрализации и готовы оказывать стране необходимое содействие, имея накопленный опыт и энергию наших местных лидеров из стран Европы. Будем рады видеть представителей местных властей вашей страны на мероприятиях Конгресса. Полностью осознавая глубину предстоящих в Казахстане преобразований, мы хотим отметить из собственного опыта, что это не будет «спринтерский забег», но «марафон на длинную дистанцию», когда потребуются большая выдержка и последовательность», - сказал А.Киефер.

    «Я поддерживаю намеченные Президентом К.Токаевым реформы и вижу, что практически по всем направлениям имеются возможности для сотрудничества с институтами Совета Европы, - поделилась В.Тэйлор, - поэтому мы готовы предоставить казахстанским госорганам целевые тренинги в ближайшее время».

    «Лично посмотрев и послушав Послание Президента Токаева, я понимаю масштабность предстоящей внутриполитической перестройки в государстве и вижу твердый настрой руководства на укрепление демократических институтов. На этом фоне мы хотим заверить в продолжении курса Совета Европы на укрепление сотрудничества с Казахстаном», - заявил А.Гессель.

    Конгресс местных и региональных властей Совета Европы занимается укреплением региональной демократии в 46 государствах-членах и мониторингом реализации Европейской хартии местного самоуправления. В состав Конгресса входят 612 представителей из более 150 тыс. местных и региональных органов власти государств-членов Совета Европы. Директорат Совета Европы по политическим вопросам вырабатывает внешнеполитический курс организации, при этом Директорат по программам занимается администрированием технической поддержки приоритетным для организации странам.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Евросоюз Реформы Токаева Европа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почетное консульство Казахстана открыли в грузинском городе Гори
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров