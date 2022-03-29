Руководство Совета Европы: Намеченные реформы Казахстана приведут к укреплению демократии

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Киефер выразил поддержку намеченным Президентом Казахстана реформам в сфере децентрализации и укрепления местного самоуправления. Об это мпреедает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Руководители ключевых директоратов Совета Европы Александр Гессель (по политическим вопросам) и Верена Тэйлор (по программам), внимательно ознакомившись с Посланием Главы государства, подчеркнули, что в целом все выдвинутые инициативы ведут страну к положительным преобразованиям, укреплению демократии, соблюдению верховенства права и защите прав граждан. Такие месседжи были обозначены собеседниками в ходе встречи с Генеральным консулом РК в Страсбурге Ануарбеком Ахметовым.

«Мы приветствуем усилия Казахстана в сфере децентрализации и готовы оказывать стране необходимое содействие, имея накопленный опыт и энергию наших местных лидеров из стран Европы. Будем рады видеть представителей местных властей вашей страны на мероприятиях Конгресса. Полностью осознавая глубину предстоящих в Казахстане преобразований, мы хотим отметить из собственного опыта, что это не будет «спринтерский забег», но «марафон на длинную дистанцию», когда потребуются большая выдержка и последовательность», - сказал А.Киефер.

«Я поддерживаю намеченные Президентом К.Токаевым реформы и вижу, что практически по всем направлениям имеются возможности для сотрудничества с институтами Совета Европы, - поделилась В.Тэйлор, - поэтому мы готовы предоставить казахстанским госорганам целевые тренинги в ближайшее время».

«Лично посмотрев и послушав Послание Президента Токаева, я понимаю масштабность предстоящей внутриполитической перестройки в государстве и вижу твердый настрой руководства на укрепление демократических институтов. На этом фоне мы хотим заверить в продолжении курса Совета Европы на укрепление сотрудничества с Казахстаном», - заявил А.Гессель.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы занимается укреплением региональной демократии в 46 государствах-членах и мониторингом реализации Европейской хартии местного самоуправления. В состав Конгресса входят 612 представителей из более 150 тыс. местных и региональных органов власти государств-членов Совета Европы. Директорат Совета Европы по политическим вопросам вырабатывает внешнеполитический курс организации, при этом Директорат по программам занимается администрированием технической поддержки приоритетным для организации странам.