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    Руководство Службы госохраны РК поздравило ветерана ВОВ в столице

    7 Мая 2021, 14:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице руководство Службы государственной охраны Республики Казахстан поздравило ветерана Великой Отечественной войны Жаханаса Сейсебаева с предстоящим Днем Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жакан Сейсембаев родился 10 марта 1925 года. Участвовал в боях по освобождению Белорусси, в ходе боев был трижды ранен. Победу праздновал в городе Кенигсберг. После принял участие в советско-японской войне и вернулся на родину в 1948 году.

    «Я являюсь уроженцем Талдыкорганской области, Кировского района села Карабулак. Был призван на фронт в 17 лет. Нам многое пришлось пережить. Как то к нам пришло сообщение, что границу пересекли 60 вражеских танков. Нам было дано задание подготовить «Катюши» и начать обстрел, когда они приблизятся до трех км. На одной «Катюше» был я. В ходе обстрела из 60 вражеских танков остался только один», - отметил Жакан Сейсебаев.


    Ветеран также вспомнил, как встретил День победы.

    «8 мая мы находились в Восточной Пруссии. Услышав о победе все начали радоваться, кто-то смеялся, кто-то плакал, мы обнимались и поздравляли друг друга», - рассказал Жакан Сейсебаев.

    Поздравление прошло в музыкальном сопровождении духового оркестра Президентского оркестра СГО РК.


    Автор:

    Серик Сабеков

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