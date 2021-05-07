Руководство Службы госохраны РК поздравило ветерана ВОВ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице руководство Службы государственной охраны Республики Казахстан поздравило ветерана Великой Отечественной войны Жаханаса Сейсебаева с предстоящим Днем Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жакан Сейсембаев родился 10 марта 1925 года. Участвовал в боях по освобождению Белорусси, в ходе боев был трижды ранен. Победу праздновал в городе Кенигсберг. После принял участие в советско-японской войне и вернулся на родину в 1948 году.

«Я являюсь уроженцем Талдыкорганской области, Кировского района села Карабулак. Был призван на фронт в 17 лет. Нам многое пришлось пережить. Как то к нам пришло сообщение, что границу пересекли 60 вражеских танков. Нам было дано задание подготовить «Катюши» и начать обстрел, когда они приблизятся до трех км. На одной «Катюше» был я. В ходе обстрела из 60 вражеских танков остался только один», - отметил Жакан Сейсебаев.





Ветеран также вспомнил, как встретил День победы.

«8 мая мы находились в Восточной Пруссии. Услышав о победе все начали радоваться, кто-то смеялся, кто-то плакал, мы обнимались и поздравляли друг друга», - рассказал Жакан Сейсебаев.

Поздравление прошло в музыкальном сопровождении духового оркестра Президентского оркестра СГО РК.



