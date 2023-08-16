Руководство «Samruk-Kazyna Construction» озвучило свою зарплату

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов назвал размер своей заработной платы в рамках нацпроекта «Комфортные школы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня четыре заместителя. Заместитель по «Комфортной школе» Амангельды Саттаров. Далее по «Комфортной школе» департамент, директор департамента Ербол Ахметов. Далее отдел строительства, отдел проектирования. Размер моей заработной платы составляет 1 млн 800 тысяч тенге без вычетов. Заместитель получает 1 млн 390 тысяч, «чистыми» – 1 млн 200 тысяч, директор департамента – 940 тысяч тенге», - сказал Маулен Айманбетов на брифинге в «Samruk-Kazyna Construction».

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта «Комфортная школа» выделят 2,6 трлн тенге.

Больше всего «Комфортных школ» будет в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областях, в Шымкенте, Астане и Алматы. Остальные школы будут равномерно распределены по всему Казахстану, включая малые города.