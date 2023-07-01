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    Руководство резервата «Семей-Орманы» подозревают по делу о пожаре в области Абай

    1 Июля 2023, 18:35

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура продолжает расследование фактов лесного пожара в области Абай. Следствием подозревается руководство резервата «Семей-Орманы» и Новошульбинского филиала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    «1 июля их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

    С учетом их возраста и состояния здоровья к ним применена мера пресечения в виде «домашнего ареста».

    Расследование продолжается, прорабатываются все возможные версии пожара, среди которых преднамеренный поджог, использование на природе неисправной техники, грозовой разряд и другие», - сказано в сообщении прокуратуры.

    Также по результатам будет дана правовая оценка действиям/бездействиям должностных лиц МЧС и МЭПР.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. Для тушения пожара привлекли вертолет.

    Все 14 лесников погибли при пожаре в области Абай.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Суды Происшествия Генпрокуратура Другие государственные органы Судебный процесс Регионы Казахстана Пожар Абайская область
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