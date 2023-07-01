Руководство резервата «Семей-Орманы» подозревают по делу о пожаре в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура продолжает расследование фактов лесного пожара в области Абай. Следствием подозревается руководство резервата «Семей-Орманы» и Новошульбинского филиала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

«1 июля их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

С учетом их возраста и состояния здоровья к ним применена мера пресечения в виде «домашнего ареста».

Расследование продолжается, прорабатываются все возможные версии пожара, среди которых преднамеренный поджог, использование на природе неисправной техники, грозовой разряд и другие», - сказано в сообщении прокуратуры.

Также по результатам будет дана правовая оценка действиям/бездействиям должностных лиц МЧС и МЭПР.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. Для тушения пожара привлекли вертолет.

Все 14 лесников погибли при пожаре в области Абай.