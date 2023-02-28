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    Руководство КТЖ и ГК «Китайские железные дороги» обсудили перспективы сотрудничества

    28 Февраля 2023, 18:13

    28 февраля состоялась встреча руководства АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ГК «Китайские железные дороги» в г. Пекин.

    Как отметил глава ГК «Китайские железные дороги» Лю Чжэньфан, «делегация «Қазақстан темір жолы» - это первая администрация, которую принимает китайская сторона после пандемии».

    На встрече отмечено, что объем перевозок грузов между двумя странами демонстрирует позитивную динамику. Грузоперевозки в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн. Это на 15% больше, чем в 2021 году.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества по вопросам развития международных транспортных коридоров, проходящих через Казахстан. Особое внимание уделено вопросам импорта из КНР.

    На встрече также было уделено большое внимание новым проектам. Рассмотрены вопросы модернизации участка Достык – Мойынты и строительства третьего железнодорожного погранперехода на участке Бахты – Тачэн.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КТЖ Китай Сотрудничество
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