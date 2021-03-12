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    Руководство Фонда «Отандастар» встретилось с представителями дипкорпуса и международных организаций

    12 Марта 2021, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась онлайн-встреча руководства НАО «Фонд «Отандастар» с представителями дипкорпуса и международных организаций, аккредитованных в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

    На встрече вице-президент НАО «Фонд «Отандастар» Магауия Сарбасов рассказал о целях, задачах и деятельности Общества, перспективах развития и сотрудничества с зарубежными культурно-гуманитарными организациями.

    В ходе мероприятия также была презентована книга - информационный справочник «Международный опыт взаимодействия и поддержки диаспоральных сообществ», изданный на казахском и русском языках при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В книге представлена информация об основных структурах и деятельности международных, региональных международных организаций, занимающихся вопросами миграции и народонаселения, рассматривается международный опыт диаспоральной политики, сотрудничества с этническими, культурными и иммигрантскими организациями, указываются их официальные контакты.

    В справочник включены международные законодательные, нормативные правовые акты по вопросам защиты прав национальных, этнических, религиозных и языковых меньшинств в области образования, а также нормативно-правовые акты РК по вопросам миграции и миграционной политики, репатриации этнических казахов на историческую родину и др.

    Справочник адресован государственным служащим, дипломатам, студентам, исследователям, также всем читателям, интересующимся вопросами международных отношений, внешней и диаспоральной политики.

    Для справки: Некоммерческое акционерное общество «Фонд «Отандастар» был создан по поручению Первого Президента - Елбасы Н. Назарбаева по итогам V Курултая Всемирной ассоциации казахов, прошедшего в 2017 году.

    Деятельность общества совместно с республиканской общественной организацией Всемирной ассоциации казахов (ВАК) развивается в двух направлениях: сотрудничество с национально-культурными центрами казахской диаспоры и оказание содействия кандасам, этническим казахам в адаптации в казахстанском обществе.

    Учредителями НАО «Фонд «Отандастар» является Министерство иностранных дел и Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

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    Внешняя политика Казахстана Демография НПО Общество
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