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    Руководство АО «KEGOC» привлекли к дисциплинарной ответственности

    17 Июля 2023, 16:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За срыв отчетного срока ввода программного комплекса и необеспечение полноценного функционирования программы руководством Министерства энергетики РК к дисциплинарной ответственности привлечен курирующий заместитель первого руководителя АО «KEGOC», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Системным оператором АО «KEGOC» не введен в эксплуатацию в запланированные сроки программный комплекс, являющийся автоматизированным механизмом Балансирующего рынка электроэнергии в режиме реального времени – Система балансирующего рынка электрической энергии. От автоматизации зависит функционирование механизма Единого закупщика электроэнергии в реальном времени, который позволяет выстраивать процессы оптимального планирования суточных графиков производства-потребления электрической энергии для субъектов оптового рынка электроэнергии», - сообщили в Минэнерго.

    Как напомнили в пресс-службу ведомства, согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Министерством энергетики РК проделана отраслевая работа по реформированию рынка электроэнергии. Приняты законодательные нормы по введению новой модели рынка электрической энергии.

    «Так, с 1 июля 2023 года в Казахстане введен механизм Единого закупщика электроэнергии и Балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени. Этот механизм направлен на решение требующих незамедлительного урегулирования текущих вопросов, связанных с обеспечением энергетической безопасности страны, а именно: исключение спекулятивных операций при покупке и продаже электроэнергии; сокращение непродуктивных посредников; минимизирование отклонения межгосударственных сальдо перетоков электрической энергии на границе с сопредельными энергосистемами, за счет ухода от формирования суточных графиков на основе технической возможности электрических станций к фактическим графикам потребителей; обеспечение балансирования высоких тарифов вновь вводимых источников генерации и цен импортной электроэнергии во время дефицита и текущих тарифов действующих станций, что в перспективе позволит выровнять тарифы на электроэнергию между регионами страны. Учитывая вышеизложенное, за срыв отчетного срока ввода программного комплекса и необеспечение полноценного функционирования программы руководством Министерства энергеткии РК к дисциплинарной ответственности привлечен курирующий заместитель первого руководителя АО «KEGOC»,- сообщили в Минэнерго.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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