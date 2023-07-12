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    Руководство АО «Әскери құрылыс» подозревается в хищении бюджетных средств

    12 Июля 2023, 15:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО «Әскери құрылыс» Тажиденова Е. и других, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в антикоррупционном ведомстве, к уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО «Әскери құрылыс» и его филиала по городу Астане.

    Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, оказание безвозмездной финансовой помощи. Общая сумма ущерба составила 596 млн тенге.

    В целях его возмещения наложены аресты на имущество, добытое преступным путем. В настоящее время обвиняемые преданы суду.

    «В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», - отметили в Антикоре.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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