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    Руководство Администрации Президента возложило венок к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву

    9 Мая 2022, 14:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня руководство Администрации Президента Республики Казахстана возложило венок к памятнику великому сыну казахского народа «Халық Қаһарманы» Рахымжану Кошкарбаеву, который первым водрузил знамя над Рейхстагом, и почтило минутой молчания память воинов-казахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В церемонии приняли участие руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу и заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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