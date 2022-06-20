Руководителя управления здравоохранения города Алматы освободили от должности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нариман Табынбаев освобожден от должности руководителя управления здравоохранения города Алматы в связи с переходом на позицию главного врача центральной городской клинической больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Нариман Табынбаев родился 23 февраля 1961 года. Окончил Алма-Атинский Государственный Медицинский Институт, Казахскую инженерно-техническую академию. профессор, доктор медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 1985 году детским хирургом Центральной районной больницы Кызылординской области.

С 1988 по 1994 годы работал заведующим отделения эндоскопии, заместителем главного врача областной больницы по диагностическому центру областной больницы в г. Кызылорде.

С 1994 по 1997 годы являлся заместителем главного врача по лечебной работе Центральной районной больницы Алматинской области.

С 1997 с 2002 годы проработал в Научном Центре урологии научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделения, главным врачом.

С 2008 по 2014 годы занимал должность директора Областного медицинского центра в городе Кызылорде, директора в Научном Центре урологии.

2014-2015 гг. – заместитель Председателя Правления АО «Национальный медицинский холдинг», г. Астана.

С 2015 по 2018 годы являлся директором Национального научного центра онкологии и трансплантологии, г. Астана.

С 2019 по 2020 годы проходил стажировку в Fox Chase Cancer Center (Philadelphia, USA), University of Minnesota (Minneapolis, USA).

С 2018 по 2020 годы работал директором ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УОЗ, г. Алматы.

С 2020 по 2022 годы работал руководителем управления здравоохранения города Алматы.



