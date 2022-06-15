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    Руководителя управления культуры Павлодарской области подозревают во взятке

    15 Июня 2022, 17:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование в отношении руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела начали в Павлодарской области. Госслужащую подозревают в получении взятки от предпринимателя за заключение договора о государственных закупках и беспрепятственное подписание акта выполненных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой по Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата области» по подозрению в получении взятки от предпринимателя за заключение договора о государственных закупках и беспрепятственное подписание акта выполненных работ», - сообщили в ведомстве.

    Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее вины будет принято по результатам расследования.

    «Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит», - добавили в Антикоре.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Коррупция Регионы Общество Госслужба Павлодар
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