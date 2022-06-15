Руководителя управления культуры Павлодарской области подозревают во взятке

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование в отношении руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела начали в Павлодарской области. Госслужащую подозревают в получении взятки от предпринимателя за заключение договора о государственных закупках и беспрепятственное подписание акта выполненных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата области» по подозрению в получении взятки от предпринимателя за заключение договора о государственных закупках и беспрепятственное подписание акта выполненных работ», - сообщили в ведомстве.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее вины будет принято по результатам расследования.

«Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит», - добавили в Антикоре.