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    Руководителя Управления архитектуры и градостроительства Шымкента подозревают в хищении 498 млн тенге

    30 Октября 2020, 20:18

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Продолжают иметь место хищения бюджетных средств при реализации государственных функций. Об этом рассказал руководитель Антикоррупционной службы по городу Шымкент Асхат Жұмағали на брифинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

    «О кончено досудебное расследование в отношении руководителя Управления архитектуры и градостроительства города . Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 498 млн. тенге путем подписания актов выполненных работ за топографическую съемку, не соответствующую проектной и исполнительной документации «, - сказал спикер.

    Рассмотривается дело в суде в отношении бывшего главного врач а Областной детской больницы и главного бухгалтера данного учреждения. Они подозреваются в организации схемы хищения в размере 25 млн. тенге .

    Направлено в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера Управления земельных отношений , которая подозревается в хищении бюджетных денег на сумму 9 млн. тенге , выделенных в рамках программы «Развитие регионов 2020».

    Наряду с этим, под пристальным вниманием департамента находятся вопросы реализации государственных программ и целевое использование бюджетных средств.

    В данном направлении зарегистрировано 24 преступления по фактам хищения и нецелевого использования денежных средств по таким программам, как «Цифровой Казахстан», «Денсаулық», «Развитие регионов», «Развития образования» и другие.

    По отдельным из них в бюджет государства уже возмещён ущерб в размере 1,8 млрд.тенге .


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Коррупция Шымкент
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