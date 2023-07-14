Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Руководителя ТОО осудили за преднамеренное банкротство в Карагандинской области

    14 Июля 2023, 22:27

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На один год осудили руководителя ТОО за сокрытие имущества при процедуре банкротства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

    Как сообщили в ДГД по Карагандинской области, по решению Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области в ноябре 2020 года ТОО «А» признано банкротом в связи с имеющейся задолженностью свыше 114 миллионов тенге.

    В соответствии с порядком выявления признаков преднамеренного банкротства и действий, повлекших неплатежеспособность (несостоятельность) должника департаментом госдоходов по Карагандинской области проведен анализ деятельности ТОО, по результатам которого составлено заключение в отношении ТОО «А» об имеющихся признаках преднамеренного банкротства.

    ТОО «А», совершив противоправные действия, путем сокрытия имущества осуществило списание товароматериальных запасов, состоящих на балансе ТОО на сумму более 71 миллиона тенге.

    По данному факту в отношении руководителя и единственного учредителя ТОО «А» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РК.

    Приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды должностное лицо ТОО «А» в июне текущего года признано виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса РК и приговорено к лишению свободы сроком на 1 год с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях и организациях сроком на 1 год.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Минфин РК Караганда Банкротство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четырехлетняя девочка вышла из детского сада и сама пришла домой в Караганде
    Решить проблему с обвалившейся облицовкой дома в Агадыре обещает акимат
    Более 3 тысяч дорожных знаков обновят в Карагандинской области
    Йогу внедряют в колониях Карагандинской области
    Популярное
    1 В Астане планируют изменить правила перевозки пассажиров и багажа автотранспортом
    2 Официант рестобара в Астане брал оплату у посетителей на свой счет
    3 Вирусный гепатит выявили у 80 жителей СКО
    4 ВИЧ в больнице Алматы: главного врача отстранили от работы
    5 Жителей СКО оштрафовали на 1,6 млрд тенге