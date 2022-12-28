Руководителя районного отдела образования в СКО подозревают в получении взятки

28 Декабря 2022, 16:53

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная службы подозревает в получении взятки районную чиновницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из информации департамента по противодействию коррупции следует, что досудебное расследование проводится в отношении руководителя отдела образования района М. Жумабаева Сары Рамазановой по факту совершения коррупционного преступления.

Известно, что Рамазанову с санкции Специализированного следственного суда Петропавловска взяли под стражу.

Сумму полученной чиновницей взятки и иную информацию по делу в Антикоррупционной службе не сообщили, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК.

С. Рамазанова много лет работала в сфере образования. Несколько лет руководила отделом образования Мамлютского района, города Петропавловска и с 2020-го года – отделом образования района М.Жумабаева.

Отдела образования Петропавловска С.Рамазанова покинула после скандала с передачей в доверительное управление трех детских садов. Прокуратура тогда выяснила, что учредителем был ее гражданский супруг.