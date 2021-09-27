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    Руководителя отдела ЖКХ Сарканского района подозревают в хищении более 30 млн тенге

    27 Сентября 2021, 14:12

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области задержан руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства по противодействию коррупции.

    «Руководитель данного отдела подозревается в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере на сумму 32,9 млн тенге, выделенных в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости 2020-2021 гг.» на строительство трех спортивных площадок в селах Бакалы, Алмалы и Кокозек Сарканского района Алматинской области», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    ​Должностное лицо водворено в изолятор временного содержания.

    ​Расследование продолжается.

    Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК не подлежат разглашению.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Другие государственные органы Видео Регионы Борьба с коррупцией
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