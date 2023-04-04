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    Руководителя отдела полиции в Актобе подозревают в коррупции

    4 Апреля 2023, 13:26

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления собственной безопасности департамента полиции Актюбинской области по подозрению в совершении коррупционного правонарушения начато досудебное расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей отдела полиции №3 города Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Иная информация в рамках расследования уголовного дела согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников полиции можно сообщить по телефону доверия: 8 -7132 -52-16-91. Анонимность гарантируется.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Коррупция МВД РК
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