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    Руководителя областного ведомства Мининдустрии подозревают в получении взятки

    18 Сентября 2020, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В крупной взятке подозревают руководителя областного ведомства Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой по ВКО проводится досудебное расследование в отношении руководителя областного ведомства Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по факту получения взятки в сумме 2,5 миллиона тенге из оговоренных 7 млн тенге за общее покровительство и оказание содействия предпринимателю в заключении договоров о государственных закупках», - сказал во время онлайн-брифинга следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

    Подозреваемое лицо задержано в порядке статьей 128 УПК РК и водворено в изолятор временного содержания.

    Данияр Бигайдаров также сообщил о еще одном расследовании в регионе.

    «Антикоррупционной службой по ВКО проводится досудебное расследование в отношении акима города Аягоз Аягозского района по факту получения взятки в сумме 1,2 млн тенге от субъекта частного предпринимательства за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках. Подозреваемое лицо задержано в порядке ст.128 УПК РК и водворено в изолятор временного содержания», - заключил спикер.

    Напомним, в получении взятки подозревается и.о. руководитель отдела управления строительства Нур-Султана. Чиновника из Жамбылской области также подозревают в получении взятки.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Коррупция
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