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      Акмолинская область

    Руководителя медицинской клиники задержали в Кокшетау

    8 Апреля 2021, 12:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По подозрению в коррупции в Акмолинской области задержана руководитель ЛПУ «Авиценна» Жанар Молдантаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, постановлением судьи специализированного следственного суда города Кокшетау от 1 апреля 2021 года в отношении подозреваемой Жанар Молдантаевой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

    «Органами досудебного расследования Ж. Молдантаева подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере)», - отметили в ведомстве.

    Постановление обжаловано в апелляционную коллегию Акмолинского областного суда.

    Ранее сообщалось, что экс-руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов также подозревается в присвоении или растрате вверенного чужого имущества. В отношении подозреваемого 1 апреля санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Постановление суда обжаловано в апелляционную коллегию.

    Как добавили в ведомстве, рассмотрение апелляционных дел назначено на сегодня.

    Оба подозревамых проходят по одной и той же статье и были арестованы в один день. Но связаны ли эти два дела – пока не уточняется.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Борьба с преступностью Коррупция
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