Руководителя Кордайского района назначили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия депутатов районного маслихата распоряжением акима Жамбылской области акимом Кордайского района назначен Болатбеков Бегзат Сейсенкулович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Нуржан Нуржигитов представил активу района нового руководителя и пожелал успехов в работе, поставив перед новым акимом одного из самых динамично развивающихся районов Жамбылской области задачи по социально-экономическому развитию, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства, сельского

хозяйства.

Он также отметил, что необходимо проводить системную работу по повышению благосостояния населения, укреплению обратной связи, решению социальных проблем, обеспечению общественной стабильности.

37-летний Бегзат Болатбеков уроженец Кордайского района Жамбылской области. В 2010 году окончил Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2011 году сотрудником департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В разные годы работал заместителем генерального директора ТОО «Барлық-Сауда», сотрудником департамента экономических расследований по Алматинской области комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, главой крестьянского хозяйства «Хамза», руководителем СПК «Адал Дихан», занимал должность исполняющего обязанности директора коммунального государственного предприятия на

праве хозяйственного ведения «Кордай су», заместителя акима Кордайского района, директора ТОО «Адал Құрылыс БМ».

С сентября 2022 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, ранее возглавлявший район Маден Мусаев освобожден от должности по собственному желанию, в связи с переходом на другую должность. Аким области Нуржан Нуржигитов поблагодарил его за проделанную работу.



Фото: акимат Жамбылской области