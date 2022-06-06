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    Руководителя госучреждения осудили за взятку в $33 500 в Алматинской области

    6 Июня 2022, 10:08

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Руководство ТОО приговорили к 3 годам ограничения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    «Приговором Талдыкорганского городского суда руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Тамерлан Разбеков и руководство ТОО «АСПМК-519» признаны виновными в совершении коррупционного преступления.

    По данным следствия, руководитель управления в 2021 году от технического директора и генерального директора ТОО получил взятку в общей сумме $33 500 США за содействие в подписании акта выполненных работ на сумму 96 млн тенге», - сказано в сообщении ведомства.

    Т. Разбеков приговорен к штрафу в размере 100,2 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Регионы Борьба с коррупцией
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