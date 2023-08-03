Руководителя финпирамиды Sincere Systems осудили на шесть лет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель ТОО «Sincere Systems» осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет. Финпирамида обманула казахстанцев на 215 млн тенге, передает МИА «Казинформ».

«Вынесен приговор в отношении руководства ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории Астаны. Указанное ТОО на территории столицы осуществляло свою деятельность с 2020 года и занималось привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам.

Для убеждения клиента в сохранности инвестиций был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентные взносу», - рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге.

Согласно приговору суда, руководитель ТОО «Sincere Systems» осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет.

Ранее департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области начал расследование в отношении двух граждан по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sincere Systems» (S-Group). Они призывали людей к регистрации в компании для получения дохода.