Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали из Украины в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Офис Генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданки Казахстана К. для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

«Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 гг. обманным путем обещая содействие в приобретении жилья, присвоило денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн тенге. После совершения преступления гражданка К. скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск. В январе т.г. подозреваемая задержана на территории Украины правоохранительными органами. Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии иностранных партнеров гражданка К. экстрадирована в нашу страну. В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Астаны», - сообщили в Генпрокуратуре.

Как напомнили в ведомстве, за совершение подобных преступлений грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.



