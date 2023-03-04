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    Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали из Украины в Казахстан

    4 Марта 2023, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Офис Генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданки Казахстана К. для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    «Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 гг. обманным путем обещая содействие в приобретении жилья, присвоило денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн тенге. После совершения преступления гражданка К. скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск. В январе т.г. подозреваемая задержана на территории Украины правоохранительными органами. Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии иностранных партнеров гражданка К. экстрадирована в нашу страну. В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Астаны», - сообщили в Генпрокуратуре.

    Как напомнили в ведомстве, за совершение подобных преступлений грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Украина Финансовая пирамида
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