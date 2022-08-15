Руководителя филиала АО «Вагонсервис» подозревают в хищении более 200 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Алматы при координации Алматинской транспортной прокуратуры задержан руководитель Алматинского филиала АО «Вагонсервис», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Следствием установлено, что руководитель организации по предварительному сговору с начальником отдела снабжения вводили ряд предпринимателей в заблуждение и получали от них крупные суммы денежных средств якобы за поставку списанных вагонов, принадлежащих АО «Вагонсервис» (100% доля участия АО «Самрук-Казына»).

«Общая сумма причиненного ущерба предпринимателям на сегодня составила более 200 млн тенге. В отношении руководителя филиала АО «Вагонсервис» судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматы.



