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    • Руководителя филиала АО «Вагонсервис» подозревают в хищении более 200 млн тенге

    15 Августа 2022 21:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Алматы при координации Алматинской транспортной прокуратуры задержан руководитель Алматинского филиала АО «Вагонсервис», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Следствием установлено, что руководитель организации по предварительному сговору с начальником отдела снабжения вводили ряд предпринимателей в заблуждение и получали от них крупные суммы денежных средств якобы за поставку списанных вагонов, принадлежащих АО «Вагонсервис» (100% доля участия АО «Самрук-Казына»).

    «Общая сумма причиненного ущерба предпринимателям на сегодня составила более 200 млн тенге. В отношении руководителя филиала АО «Вагонсервис» судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматы.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Коррупция
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