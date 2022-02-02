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      Северо-Казахстанская область

    Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО

    2 Февраля 2022, 09:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области лишился должности после рассмотрения в отношении него дисциплинарного дела на Совете по этике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «26 января на заседании Совета по этике рассматривалось неэтичное поведение руководителя территориального департамента КРЕМ по СКО Абая Балабекова, где единогласно было принято решение привлечь его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения. Таким образом, на основании рекомендации дискомиссии приказом руководителя аппарата Миннацэкономики от 31 января 2022 года Абай Балабеков освобожден от занимаемой должности руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО», - сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

    Напомним, дисциплинарное дело рассматривали по факту появления чиновника в общественном виде в состоянии алкогольного опьянения. В материалах дела указано, что патрульные обнаружили его спящим на остановке общественного транспорта. Годом ранее Балабеков сел за руль в нетрезвом виде, за что по решению суда был лишен водительских прав на семь лет и отбывал административный арест в течение 15 суток.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Отставки Северо-Казахстанская область Регионы Миннацэкономики
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