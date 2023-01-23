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    Руководителя департамента Минобороны РК подозревают в получении взятки в сумме $20 000

    23 Января 2023, 10:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении руководителя структурного подразделения Министерства обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Врио начальника департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 000 долларов США от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видеоконференцсвязи. Подозреваемый задержан и с санкции следственного суда города Астана заключен под стражу», - сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции РК.

    Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Минобороны РК Борьба с коррупцией
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