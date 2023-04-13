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    Руководители среднего звена ТОО «Богатырь Көмір» подозреваются в незаконном обогащении

    13 Апреля 2023, 09:22

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Преступная деятельность руководителей среднего звена ТОО «Богатырь Көмір» города Экибастуза пресечена департаментом АФМ по Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности в ТОО, которые на системной основе совершали хищения товаро-материальных ценностей, причинив материальный ущерб на сумму 45,5 млн тенге. Преступная схема заключалась в подписании документов о списании запасных частей на автотранспортные средства, приобретении новых и имитацию их установки. Без новых запчастей техника выходила из строя и простаивала долгое время, а купленные запчасти вышеуказанные лица продавали. Данные лица задержаны, похищенные двигатели и КПП на грузовые автомашины изъяты. В связи с их полным раскаянием и признанием вины судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде домашнего ареста», - проинформировали в АФМ.

    По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Борьба с преступностью Коррупция
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