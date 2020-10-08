Руководители силовых, военных и правоохранительных структур приняли протокол по стабилизации ситуации в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В зале Коллегии ГКНБ Кыргызской Республики состоялось совещание под председательством и. о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых структур и правоохранительных органов О.Суваналиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

В мероприятии приняли участие секретариат Совета безопасности и руководители ГКНБ, ГДКО (Госкомитета по делам обороны), Генштаба, МВД, ГПС (Государственной погранслужбы), ГСИН (Государственной службы исполнения наказаний), ГСБЭП (Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями), ГСФР (Государственной службы финансовой разведки) и МЧС КР.

На совещании были обсуждены вопросы по стабилизации общественно-политической ситуации в стране и острую необходимость консолидировать деятельность спецслужбы, правоохранительных органов и Вооруженных Сил для защиты личности, общества и государства. А также своевременное реагирование на существующие вызовы и угрозы Кыргызской Республике и возвращения системы государственного управления в правовое русло.

Заслушав информацию О.Суваналиева об обстановке в Кыргызской Республике, присутствующие приняли Протокол «О мерах обеспечения безопасности и правопорядка в КР в связи с событиями 5 октября 2020 года». Протокол состоит из 12 пунктов, где обозначены основные приоритеты в обеспечении безопасности и правопорядка.

В частности, отмечено, что все силовые структуры Кыргызской Республики должны проявить сознательность и объединиться в интересах обеспечения стабильности в стране.

Обеспечить четкое и всестороннее взаимодействие на всех уровнях, в том числе с привлечением добровольных народных дружин.

Не допустить ухудшения криминогенной ситуации в стране, а также жестко пресекать попытки оказания влияния криминалитета на различные политические силы в республике, стремление дестабилизировать и деморализовать органы государственной власти. Провести активные мероприятия по нейтрализации деятельности криминальных элементов и организованных преступных групп, в том числе по изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. Принять меры по недопущению дестабилизации ситуации в учреждениях пенитенциарной системы и исключению воздействия криминальных элементов из вне на спецконтингент.

Взять под усиленную охрану стратегические и другие важные объекты, а также обеспечить защиту объектов государственной и частной собственности.

Оперативно и жестко пресекать все попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране со стороны деструктивно настроенных сил, в том числе провокационных действий на межрегиональной и межэтнической почве, а также воспрепятствования деятельности государственных органов и объектов частной собственности, самовольных захватов различных объектов.

Усилить охрану на наиболее уязвимых участках границы с целью предотвращения любых попыток незаконного ее пересечения вне пунктов пропуска. Обеспечить надлежащий контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Реализовать меры, направленные на выявление, предупреждение и пресечение контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, проникновения на территорию Кыргызской Республики террористических групп и бандформирований.

Правоохранительным органам в установленном законодательством порядке закрыть выезд из страны граждан, в том числе должностных лиц, причастных к совершению противоправных действий.

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